Goed nieuws: Ozonlaag herstelt volgens plan | Recordaantal stamceldonoren

Door het slechte nieuws dat meestal NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom zetten we op zaterdag wat positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: de ozonlaag herstelt volgens plan, een recordaantal mensen doneerde vorig jaar stamcellen en spreeuwen geven een spectaculaire show.

In 2021 hebben 247 mensen in Nederland stamcellen gedoneerd aan andere mensen. Dat waren er nog nooit zoveel, volgens het Nederlands centrum voor stamceldonoren Matchis. En dat is goed nieuws, want de stijging die een aantal jaar geleden werd ingezet, gaat hiermee dus verder.