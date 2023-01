Reclassering doet proef met koppeling sleutelhanger aan enkelband bij stalking

In Rotterdam loopt sinds kort een proef waarbij slachtoffers van stalking en huiselijk geweld een sleutelhanger hebben die gekoppeld is aan de enkelband van de dader. Als die te dicht in de buurt van het slachtoffer komt, dan kan alarm worden geslagen, bevestigt een woordvoerder van Reclassering Nederland berichtgeving van het AD

De proef loopt sinds een aantal maanden en is uniek in Nederland. Of in het buitenland een vergelijkbaar systeem wordt gebruikt, weet de woordvoerder niet.

In totaal doen vier slachtoffers en vier daders mee. Dezelfde teams die de enkelbanden monitoren van de daders, houden ook bij deze proef de boel in de gaten, zegt de woordvoerder.

Als dader en slachtoffer bij elkaar in de buurt blijken te zijn, kan het slachtoffer worden gewaarschuwd, of de politie. Dat is van de situatie afhankelijk. "Als het slachtoffer bijvoorbeeld naar een festival is, en de dader is daar ook, dan kunnen we het slachtoffer waarschuwen."

Maar het kan bijvoorbeeld ook gebeuren dat dader en slachtoffer bij elkaar in de buurt zijn, bijvoorbeeld doordat ze beiden in een auto op korte afstand van elkaar op een snelweg rijden, zonder dit allebei door te hebben. "Uit de pilot moet blijken hoe het precies werkt in de praktijk", aldus de woordvoerder.

De proef loopt nog een maand of drie. Dan wordt gekeken of verlenging nodig is of dat er al conclusies kunnen worden getrokken. "Of het succesvol is, is nog veel te vroeg om te zeggen. We zijn nog aan het kijken of het een goede toevoeging is of niet. Dat laatste kan net zo goed ook nog de conclusie van de pilot zijn."

