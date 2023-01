Man pleegt mislukte overval op bank die geen contant geld bewaart

Een man heeft vrijdagmiddag geprobeerd een SNS-bank op het Bijlmerplein in Amsterdam Zuidoost te overvallen. Dat mislukte, want de bank is een zogenoemde 'no cash'-bank en bewaart dus geen contant geld.

De overvaller kwam rond 13.45 uur het pand binnen. Hij bedreigde het personeel met een mes, schrijft de politie op Twitter.

Al snel kon de politie de verdachte aanhouden. Daarbij dreigden de agenten een stroomstootwapen te gebruiken.

Er vielen geen gewonden. Er is nog niets bekend over de identiteit van de man.

