Ruim helft jonge vrouwen was slachtoffer seksueel grensoverschrijdend gedrag

Meer dan de helft van de jonge vrouwen was naar eigen zeggen vorig jaar slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Van de vrouwen van 18 tot 24 jaar kreeg 52 procent in 2022 te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gold ook voor 46 procent van de zestien- tot achttienjarige meisjes. Bij mannen was het aandeel in beide leeftijdsgroepen 15 procent. Dat blijkt uit een enquête van statistiekbureau CBS en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).