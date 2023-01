Weekendweerbericht: Veel regen en wind en het wordt kouder

Na een week met herfstachtig weer is het ook dit weekend onstuimig met veel regen en wind. Zondag laat de zon zich iets meer zien. Na het weekend is er meer kans op winters weer.

In de namiddag wordt het iets droger, maar echte opklaringen komen pas in de avond. Aan zee kan het hard waaien met windkracht 7.

Zondag zien we eerst wat zonneschijn, maar het blijft niet droog. In de loop van de dag gaat het opnieuw regenen. Het wordt kouder met maximaal 7 graden. Aan het eind van de dag kan er in het noorden van ons land hagel of natte sneeuw vallen.