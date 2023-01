Kabinet wil gedragscode seksueel wangedrag verplichten voor werkgevers

Ministers Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) en Karien van Gennip (Sociale Zaken) willen werkgevers verplichten een gedragscode voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en een klachtenregeling in te stellen. Dat schrijven ze in een actieplan, dat ze vrijdag naar de Kamer hebben gestuurd.

Voor het plan is 11 miljoen euro nodig. Met wetten en regels willen de ministers voorkomen dat mensen over de grens van anderen heen gaan. Daarnaast moeten de regels ervoor zorgen dat mensen sneller worden bestraft als ze dat toch doen.

Het actieplan is een verzameling van acties en ideeën, waarvan een deel al wordt voorbereid. Zo lopen er onderzoeken naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in de danssector, het onderwijs en op straat.

Volgens kenniscentrum Rutgers heeft 22 procent van de vrouwen en 6 procent van de mannen ooit gedwongen is tot seks of seks had tegen hun wil. "Dat laat zien hoe belangrijk het is dat we met elkaar dit gesprek hebben en hoe belangrijk de rol van omstanders is", zegt Van Gennip.