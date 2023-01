Jonge vrouw krijgt geen straf voor dodelijke steekpartij op terras in Rosmalen

De rechtbank Oost-Brabant legt geen straf op aan een inmiddels achttienjarige vrouw uit Rosmalen voor een fatale steekpartij op een terras in maart vorig jaar. Volgens de rechter maakte de vrouw in een reflex een beweging met een mes. Het was niet haar bedoeling de 22-jarige Jordy Gruijters daarbij dood te steken, zegt de rechter.

Op het terras in Rosmalen ontstond die zaterdagavond ruzie. Het 22-jarige slachtoffer werd daarbij dodelijk in zijn borst geraakt met een bestekmes.

Het Openbaar Ministerie (OM), dat de toen zeventienjarige verdachte vervolgde voor doodslag en twee mishandelingen, concludeerde op basis van camerabeelden al dat er sprake was van noodweer. De rechtbank is het daarmee eens.

De verdachte had het vleesmes in haar hand toen ze door Jordy werd aangevallen en moest zichzelf verdedigen. Volgens de rechtbank handelde de vrouw in een reflex.

Ze wordt daarom vrijgesproken van doodslag of dood door schuld omdat ze hem niet bewust heeft gestoken. "Ze wilde hem op afstand houden en realiseerde pas dat ze hem geraakt had toen ze het bloed op het mes zag", aldus de rechtbank.

Steekpartij volgde na ruzie met zus en vriendin slachtoffer

Aan de steekpartij ging die avond om 21.30 uur een ruzie vooraf, waarbij de zus en de toen hoogzwangere vriendin van Jordy op straat klappen kregen van de verdachte. Daarop werd Jordy gebeld, die op het terras de confrontatie zocht met de verdachte en een zestienjarige vriendin van haar.

Volgens ooggetuigen kwam hij "agressief en angstaanjagend het terras op lopen". De rechtbank zegt dat er sprake was van een ogenblikkelijke aanval en een acute dreiging. De verdachte voelde zich ernstig bedreigd, aldus de rechtbank. "Ze zat letterlijk met de rug tegen de muur. Ze heeft geen reële mogelijkheid gehad om zich aan de aanval van Jordy te onttrekken."

Wel heeft de rechter de vrouw veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk, voor het mishandelen van de zus en vriendin van het slachtoffer. Het OM had in december voor de kinderrechter een taakstraf van honderd uur en een maand voorwaardelijke jeugddetentie geëist voor de mishandeling.

