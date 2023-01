Gemeenten willen vergunning voor voetbalwedstrijden om geweld te verminderen

Delen via E-mail

Gemeenten met een betaaldvoetbalorganisatie (BVO) willen dat de clubs in het vervolg voor de wedstrijd een vergunning aanvragen. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd plan om supportersgeweld tegen te gaan.

Nadat de coronamaatregelen werden opgeheven en voetbalsupporters terug konden naar het station, nam ook het supportersgeweld toe. Hoewel het aan de voetbalgemeenten zelf is om maatregelen te nemen rondom wedstrijden, spraken ze wel af met een landelijk plan te komen.

Dat zogenoemde landelijk handelingskader is vrijdag gepubliceerd. Daarin noemen de voetbalgemeenten maatregelen die ongeregeldheden rondom wedstrijden zoveel mogelijk moeten voorkomen.

De belangrijkste maatregel is het invoeren van een vergunningplicht voor betaaldvoetbalwedstrijden. In de aanvraag moeten clubs bijvoorbeeld vermelden hoe een eventuele ontruiming van het stadion eruitziet. Ook moeten ze aangeven of er moet worden gefouilleerd, wat de huisregels zijn en hoe er wordt gehandhaafd.