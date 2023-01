Kwetsbare ouderen die nog thuis wonen vallen vaker, experts slaan alarm

Kwetsbare ouderen die steeds langer thuis wonen, belanden vaker op de spoedeisende hulp en in het ziekenhuis als gevolg van een val. Daar is dringend onderzoek voor nodig. Dat zeggen experts naar aanleiding van een bericht in het AD.

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie is er dringend onderzoek nodig naar de gevolgen van het steeds langer thuis wonen door kwetsbare ouderen. Het aantal kwetsbare ouderen dat steeds langer thuis woont is verdubbeld ten opzichte van een paar jaar geleden, zegt voorzitter Esther Cornegé.

"In een groot ziekenhuis is het tegenwoordig dagelijkse kost dat er iemand binnen wordt gebracht die thuis is gevallen", zegt zij. Op de afdeling in Den Bosch waar ze zelf werkt, lagen er op 1 januari vijf.

De mensen zijn meestal niet zomaar gevallen. Het komt onder andere door een infectie, een infarct of fouten met medicatie. Ze zijn ook niet altijd meer in staat om alarm te slaan. Er zouden ook steeds meer verwaarloosde patiënten met dementie in ziekenhuizen zijn.

Kwetsbare senioren raken onderkoeld na een val

Vaak zijn binnenkomende senioren onderkoeld, meestal omdat ze lang op de grond hebben gelegen voordat ze werden geholpen. Dat beamen artsen in een bericht in het AD.

Dat ze later worden gevonden, komt vooral doordat er niet meer genoeg mantelzorgers en thuiszorg beschikbaar zijn. Kwetsbare ouderen die meer hulp nodig hebben vanwege hun ziekte, krijgen in veel gevallen minder thuiszorg dan ze eigenlijk nodig hebben. Cornegé noemt de situatie "nijpend".

