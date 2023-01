Verdachte moord Peter R. de Vries zocht naar gegevens en foto’s van rechter

Verdachte Krystian M. heeft zijn broer verzocht om foto's en namen van rechters en griffiers in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries en een tweede strafzaak, blijkt uit een tapgesprek dat NU.nl heeft ingezien. Het lijkt erop dat op dat M. de zaken op "bovennatuurlijke" wijze wilde beïnvloeden.

Dat vermoeden van het Openbaar Ministerie (OM) staat in een interne mail in handen van de Volkskrant. Het OM laat aan NU.nl weten dat er een risico-inschatting is gemaakt en dat er geen aanwijzingen zijn dat de rechters of griffiers gevaar lopen. Het zou M. gaan om "bovennatuurlijke beïnvloeding", zoals voodoo.

Het gesprek tussen tussen de 27-jarige M. en zijn broer vond in mei vorig jaar plaats. Krystian M. zat toen nog niet vast in het onderzoek naar de moord op De Vries, maar wel vanwege mogelijke betrokkenheid bij een poging tot moord in Zeewolde. In oktober 2021 is daar een man in zijn been geschoten. M. zou de schutter naar Zeewolde hebben gebracht en hem een wapen hebben geleverd.

In het gesprek vraagt M. zijn jongere broer om screenshots te maken van de gegevens van de rechters en de griffier van elke zitting. Ook moet hij omcirkelen wie de voorzitter van de rechtbank is, zo noteert een agent die het gesprek heeft uitgewerkt.

Een antwoord van Maciek M. volgt: hij heeft al drie foto's met de namen van de rechters en de griffier in "de zaak van de zwarte". En één foto met de namen van de rechters en de griffier in "deze zaak", schrijft de agent.

Geen aanwijzingen dat foto's zijn gedeeld

Met "deze zaak" worden mogelijk de rechters en griffier in de zaak-Zeewolde bedoeld. "De zaak van de zwarte" kan een verwijzing zijn naar de huidskleur van Delano G. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het neerschieten van De Vries op 6 juli 2021. De misdaadjournalist overleed op 15 juli aan zijn verwondingen.

Het OM zegt geen indicatie te hebben dat de foto's ook daadwerkelijk met derden zijn gedeeld.

Het gesprek tussen M. en zijn broer staat niet op zichzelf. Het OM zegt meerdere soortgelijke gesprekken te hebben opgevangen. Justitie concludeert op basis van deze gesprekken dat het geen voorbereiding op of een poging tot bedreiging is.

De advocaat van M., Ronald van der Horst, wilde geen commentaar geven.

Bedreigingen drukken stempel op rechtspraak

Dreiging tegen rechters en officieren van justitie spelen al langere tijd een belangrijke rol in strafzaken. Vaak krijgen media het verzoek namen van officieren en rechters niet te noemen in hun producties. Rechtbanktekenaars mogen ze ook niet tekenen. Overigens mogen de rechters in de zaak-De Vries wel worden gefotografeerd door persfotografen.

Eerder deze week meldde Het Parool dat oud-minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus zwaar beveiligd wordt. Zijn opvolger Dilan Yesilgöz zegt vrijdag dat zeker tientallen personen - als het er al niet meer zijn - vanwege hun werk bedreigd worden. Ze noemt expliciet journalisten, advocaten en officieren van justitie.

