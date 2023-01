Verdachte moord Peter R. de Vries vroeg om foto's rechters voor 'bovennatuurlijke beïnvloeding'

Verdachte Krystian M. heeft zijn broer verzocht om foto's en namen van rechters en griffiers in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries en een tweede strafzaak. Dat blijkt uit een tapgesprek dat NU.nl heeft ingezien. Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat M. de rechtszaken op "bovennatuurlijke" wijze wilde beïnvloeden, staat in een interne mail in handen van de Volkskrant

Het gesprek tussen tussen de 27-jarige M. en zijn broer vond in mei vorig jaar plaats. Krystian M. zat toen nog niet vast in het onderzoek naar de moord op De Vries, maar wel vanwege mogelijke betrokkenheid bij een poging tot moord in Zeewolde. In oktober 2021 is daar een man in zijn been geschoten. M. zou de schutter naar Zeewolde hebben gebracht en hem een wapen hebben geleverd.