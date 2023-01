Busverkeer Utrecht vrijdagochtend ontregeld door grote brand in stalling

Het busverkeer in de stad Utrecht heeft vrijdagochtend op veel plekken niet kunnen rijden door een grote brand in een busstalling. Ook naar een aantal omliggende plaatsen reden geen bussen. Inmiddels is de brand geblust en rijden de bussen weer volgens dienstregeling.

Op ongeveer twintig lijnen reden de bussen rond Utrecht niet of nauwelijks. De bussen die vanaf de busstalling in Westraven vertrokken, reden helemaal niet. De brand vond plaats bij die busstalling.

Volgens een woordvoerder van busvervoerder U-OV zijn twaalf dieselbussen in vlammen opgegaan. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op nabijgelegen gebouwen.

De brand in de stalling brak rond 4.50 uur uit. Rond 7.30 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand helemaal uit was. Rond 11.00 uur kwam de normale dienstregeling weer op gang.

Bij de brand raakte niemand gewond. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er een onderzoek komt naar de oorzaak van de brand. Daarnaast heeft vervoersbedrijf Qbuzz ook een externe schade- en brandexpert ingeschakeld om onderzoek te doen.

