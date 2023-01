Busverkeer Utrecht ontregeld door grote brand in stalling

Het busverkeer in Utrecht zal op veel plekken niet rijden als gevolg van een grote brand bij een busstalling. Zeker veertien bussen zijn beschadigd, meldt RTV Utrecht. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

Op ongeveer twintig lijnen zullen de bussen rond Utrecht niet of nauwelijks rijden. De bussen die vanaf de busstalling in Westraven vertrekken, zullen helemaal niet rijden. Daar is de grote brand ontstaan.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht is het lastig het precieze aantal aan te geven, omdat de bussen "een uitgebrand geheel" zijn. "Het is een ravage", aldus een woordvoerder.

Het vuur in de stalling brak rond 04.50 uit. De brandweer kon er vanochtend voor zorgen dat het vuur niet oversloeg op naastgelegen gebouwen. Rond 07.30 meldde de veiligheidsregio dat de brand helemaal uit was.

Bij de brand raakte niemand gewond. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er een onderzoek komt naar de oorzaak van de brand.

