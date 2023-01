Duizend reizigers urenlang vast in hermetisch afgesloten pikdonkere trein zonder wc's

Zo'n duizend treinreizigers hebben vanavond urenlang vastgezeten in de trein tussen Den Haag en Utrecht. De trein vertrok om 17.55 uur uit Den Haag en kwam voor Gouda tot stilstand. In de uren die volgden was er geen verlichting in de trein, de wc's werkten niet en de deuren konden niet open.

De NS laat aan NU.nl weten dat de evacuatie van passagiers even voor tienen is begonnen. "Er is een trein naast de kapotte trein gaan staan. Mensen worden nu overgeplaatst", zegt de NS-woordvoerder. Het was de bedoeling dat de trein eerder weggesleept zou worden, maar dat lukte niet door een defect aan de gestrande trein.

Volgens de NS gaat het om "een lastige situatie". Het is nog niet duidelijk wat daar de oorzaak van was. "Dat wordt nog uitgezocht", zegt de woordvoerder.

Op dit moment is de evacuatie dus nog gaande. "We doen ons uiterste best om de reis spoedig voort te zetten", laat de woordvoerder weten. "We werken er met man en macht aan om iedereen thuis te brengen, maar we hebben veel tegenslag gehad. Als mensen niet meer thuis komen, kunnen ze contact opnemen met de klantenservice."

Er waren zo'n duizend passagiers en waarschijnlijk twee conducteurs en een machinist, vertelt de woordvoerder. De trein zat vol passagiers, niet verrassend want het traject tussen Den Haag en Utrecht is altijd druk, volgens de NS.

