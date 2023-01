Gezinnen krijgen soms minder kraamzorg door personeelstekort

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Ouders van pasgeborenen krijgen soms korter kraamzorg als gevolg van personeelstekorten, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook blijft er in sommige delen van het land "weinig aanbod" van kraamzorg over, omdat kraamzorgbedrijven hun werkgebied door personeelstekort moeten verkleinen.

De IGJ bezocht zes grote kraamzorgbedrijven, die samen 28 procent van de kraamzorg in Nederland verzorgen. In totaal zijn er ruim tweehonderd grote en kleinere bedrijven die kraamzorg bieden, met gezamenlijk ongeveer negenduizend kraamverzorgenden. "Eigenlijk zijn er zo'n elfduizend nodig", zegt de inspectie.

Het wettelijk minimum aan kraamzorg is 24 uur. Standaard krijgen nieuwe ouders 49 uur kraamzorg, verdeeld over zeven of acht dagen op rij.