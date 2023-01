Vliegtuig landt vóór landingsbaan op Schiphol, Oostbaan enige tijd gesloten

Een passagiersvliegtuig is donderdagochtend vóór de landingsbaan op Schiphol geland. Rond 8.00 uur landde het toestel van de Amerikaanse maatschappij Delta Air Lines voor het verharde gedeelte van de Oostbaan. Niemand raakte gewond.

De Oostbaan raakte wel beschadigd en was daarom enige tijd gesloten. Inmiddels is de landingsbaan weer open, meldt een woordvoerder.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat op Schiphol een verkennend onderzoek naar de landing uitvoeren. "We gaan nu kijken wat er aan de hand is, en of we daarna verder onderzoek moeten doen", zegt een woordvoerder.