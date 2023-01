Bol.com verwijderde sinds oktober tientallen nieuwe antisemitische boeken

Bol.com heeft sinds oktober tientallen nieuw aangeboden boeken uit de webshop verwijderd wegens antisemitische inhoud. Dat laat een woordvoerder aan NU.nl weten.

Bol.com heeft een systeem ontwikkeld dat de beschrijvingen van boeken automatisch scant op mogelijk antisemitische of discriminerende steekwoorden. Het systeem heeft de afgelopen maanden ook tienduizenden boeken die bol.com al langer aanbiedt aangemerkt als mogelijk racistisch, discriminerend of antisemitisch, zegt de woordvoerder.

Het overgrote deel daarvan blijft in het aanbod van de webshop. Een paar duizend van die boeken hebben een informatielabel gekregen over de inhoud. In andere gevallen kan het vals alarm zijn geweest. "Daarnaast bleken enkele honderden boeken zo haatdragend dat we ze niet meer aanbieden", zegt de woordvoerder.