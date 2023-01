Geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch omdat dieven koper van spoor stelen

Tussen Utrecht en Den Bosch rijden donderdag tijdelijk geen treinen. Spoorbeheerder ProRail meldt dat koperdieven schade aan het spoor hebben veroorzaakt.

De koperdieven sloegen toe in het Gelderse Hedel. De schade werd 's ochtends opgemerkt, waarna het spoor om ongeveer 10.45 uur buiten dienst werd genomen. Naar verwachting duurt de reparatie tot zeker 13.15 uur, waarna het nog wat langer zal duren voordat het spoor weer helemaal in gebruik genomen kan worden.

Het is de tweede keer in korte tijd dat op dezelfde plek koperdiefstal plaatsvond. Dat gebeurde afgelopen maandag ook al. ProRail zegt tegen NU.nl daar geen verklaring voor te hebben. "Het zijn de enige twee gevallen van koperdiefstal tot nu toe dit jaar. Maar we hebben geen indicatie dat het meer is dan toeval. Het is vooral triest dat het twee keer op dezelfde plek gebeurt, omdat reizigers er veel last van hebben", laat een woordvoerder weten.