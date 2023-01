Weer jongeren opgepakt omdat ze drugs uit Rotterdamse haven kwamen halen

De politie heeft in de eerste weken van 2023 de handen vol aan zogenoemde uithalers in de Rotterdamse haven. Woensdag aan het einde van de middag was het voor de derde dag op rij raak. Vijf vermoedelijke uithalers, onder wie een veertienjarige, werden opgepakt omdat ze drugs uit containers kwamen halen.

De andere verdachten waren vier mannen in de leeftijd van 18 tot 22 jaar.

Criminelen betalen uithalers om op een haventerrein over toegangshekken te klimmen, containers open te breken en de drugs eruit te halen. In de eerste week van 2023 waren al 27 uithalers opgepakt.

Daar kwamen maandag acht arrestaties bij. De jongste arrestant was zeventien jaar oud. Dinsdag volgden nog eens drie arrestaties en in de nacht van dinsdag op woensdag werden vijf mensen aangehouden. Verschillende arrestanten zijn al eens eerder opgepakt in het havengebied. Vrijwel alle arrestanten zijn in de leeftijd tot dertig jaar en velen van hen komen uit Rotterdam of de directe omgeving van de stad.

Als alle gemelde arrestaties bij elkaar worden opgeteld, gaat het dit jaar al om zo'n 50 uithalers. In heel 2022 werden er 241 opgepakt, in het jaar daarvoor zo'n 400.

Aantal uithalers nam toe na tegenvaller voor justitie in rechtbank

Volgens het Openbaar Ministerie neemt het aantal uithalers al toe sinds de tweede helft van vorig jaar. Dat komt zeer waarschijnlijk door een forse tegenvaller die justitie toen moest slikken met het oog op de nieuwe uithalerswet, die begin 2022 van kracht werd.

Door de wet riskeren uithalers nu een jaar celstraf. Voorheen kon het OM alleen boetes opleggen op basis van aanwezigheid op verboden terrein. Daardoor konden diezelfde uithalers direct weer aan de slag. Na de introductie van de wet zag het OM tijdelijk minder uithalers.

Maar bij de eerste rechtszaken na de introductie van de wet werden alsnog alleen maar boetes opgelegd. Dat komt doordat het OM moeilijk kan bewijzen dat de gearresteerde mensen op verboden terrein aanwezig waren voor drugssmokkel.

"Direct na de uitspraak werden weer meer mensen aangetroffen", schreef het OM daar eerder deze week over in de jaarrapportage.

Eerder

Aanbevolen artikelen