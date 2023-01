Ondanks oproep om thuis te werken vanwege slecht weer toch drukke wegen

Het is donderdagochtend druk op de wegen door regen en harde windstoten. Rond 8.00 uur stond er zo'n 640 kilometer file, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat spreekt van een "zware ochtendspits", ondanks de oproep aan automobilisten om thuis te werken.

Het is met name in het zuiden van Nederland drukker dan normaal, zegt Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken leidt het slechte weer tot vertraging. Het KNMI had code geel afgekondigd voor de kustprovincies vanwege de wind en regen.