Weerbericht: Onstuimige dag met code geel vanwege harde wind aan de kust

In de ochtend waait het stevig. In de kustgebieden kunnen zware windstoten tot 100 kilometer per uur voorkomen. In de loop van de dag neemt de wind wat in kracht af. De temperatuur loopt op naar 10 tot 12 graden.

De dag begint ronduit onstuimig. Het regent in vrijwel het hele land en er staat veel wind.

Het KNMI waarschuwt met code geel voor een stormachtige wind in de kustgebieden. Daar zijn zware windstoten tot ruim 90 kilometer per uur mogelijk. In de loop van de ochtend neemt de wind wat in kracht af.

Ook in de middag blijft het geruime tijd regenen in een groot deel van het land. In het noorden wordt het af en toe droog, maar het in midden en vooral in het zuiden blijft het de hele dag nat.

In de avond trekt de laatste regen weg via het oosten. Hierna wordt het overwegend droog en komen brede opklaringen voor. In de nacht naar vrijdag wordt het ongeveer 7 graden.

Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Meld je aan Blijf met meldingen op de hoogte

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.

Aanbevolen artikelen