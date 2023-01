Hengelo onderzoekt of tuinen vervuild zijn door neerstorten straaljager in 1992

Bijna 31 jaar nadat een F-16-straaljager neerstortte in een woonwijk in Hengelo, gaat de gemeente bodemonderzoek doen naar de aanwezigheid van PFAS. Uit een eerste controle blijkt dat er meer schadelijke chemicaliën in de grond zitten waar de F-16 crashte. De vraag is of de aarde van 24 achtertuinen ook gezondheidsschade kan veroorzaken.

De eerste controle is uitgevoerd in de openbare ruimte. Om een beter beeld te krijgen, wil de gemeente vanaf eind deze maand ook bodemonderzoek laten doen in 24 tuinen. "Op dit moment is er nog niets te zeggen over mogelijke gezondheidsrisico's", stelt de Overijsselse gemeente. Op basis van het nadere onderzoek wordt bepaald of bijvoorbeeld de bodem moet worden gesaneerd.

De chemicaliën zaten in blusschuim dat de brandweer destijds gebruikte. Twee stoffen die vroeger veel in blusschuim werden gebruikt, PFOS en PFOA, zijn al enkele jaren verboden. PFAS breken niet of nauwelijks af in het milieu. Van diverse PFAS-varianten is de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat ze schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu.

De stoffen kunnen vanaf een bepaalde blootstelling onder meer schadelijk zijn voor het immuunsysteem en de lever. Ze kunnen complicaties tijdens de zwangerschap veroorzaken en worden in verband gebracht met enkele soorten kanker. De gemeente benadrukt dat mensen niet meteen ziek worden van PFAS. "Maar het is beter om er zo weinig mogelijk van binnen te krijgen."

De wijk Hasseler Es ontsnapte op 11 februari 1992 aan een ramp toen het toestel daar neerkwam. De piloot had vanwege technische problemen zijn schietstoel gebruikt en kwam veilig weer op de grond met zijn parachute, het vliegtuig stortte op een veldje tussen de huizen te pletter. Daar was op dat moment niemand aanwezig. Er vielen geen gewonden.

Het bodemonderzoek begint op 23 januari. Voor bewoners is het overigens niet verplicht om eraan mee te werken.

