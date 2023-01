Recordaantal mensen doneerde vorig jaar stamcellen aan een ander

Vorig jaar hebben 247 mensen in Nederland stamcellen gedoneerd aan andere mensen. Nooit eerder waren dat er zoveel, meldt het Nederlands centrum voor stamceldonoren Matchis woensdag. De stijging die een aantal jaar geleden werd ingezet, gaat hiermee verder door.

In 2016 waren er nog 50 donaties, in 2017 waren dat er 99. Dat aantal nam vervolgens toe tot 2020. In 2021 was er sprake van een kleine achteruitgang. Dat had volgens Matchis te maken met de coronapandemie.