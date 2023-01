Zacht weer zorgt mogelijk voor minder bijen, wespen en vlinders in de zomer

Door het zachte winterweer van de afgelopen tijd zien we deze lente en zomer mogelijk minder insecten. Onder meer bijen, vlinders en wespen beginnen nu al te vliegen. En dat kan ze fataal worden, zeggen verschillende experts tegen NU.nl.

Het is al een tijd warmer dan normaal is voor de tijd van het jaar. Afgelopen Oudejaarsdag was de warmste ooit gemeten. Ook deze week is het opnieuw warmer dan gebruikelijk in januari, met temperaturen van boven de 10 graden.

Door die warmte is het mogelijk dat bepaalde insecten nu al uit hun zogenoemde diapauze ontwaken, zegt insectenexpert Aglaia Bouma van Naturalis. Een diapauze is een soort winterslaap waaruit insecten normaal pas in het voorjaar ontwaken. Door het warme weer kan hun ritme ontregeld raken, waardoor ze denken dat het al voorjaar is.

Maar de nectar waarvan bepaalde bijen en vlinders leven is er nu nog niet, of niet genoeg. De bloemen waar ze die nectar vandaan halen bloeien nog niet. "Daardoor gebruiken ze nu al energie die ze eigenlijk nodig hebben in de lente", zegt Bouma. Dat kan betekenen dat ze daardoor het voorjaar niet halen en doodgaan.

Hetzelfde geldt voor wespen, legt Bouma uit. "Mannetjes overwinteren niet, maar de koninginnen wel." Als ze nu al in actie komen, lopen ook zij de kans dat hun vroege ontwaken ze fataal wordt. "Maar het is ook mogelijk dat ze even kort rondvliegen en daarna een veilig plekje vinden." De koninginnen kunnen dan alsnog overleven.

Eieren van insecten kunnen beschimmelen

Matty Berg, als ecoloog verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, sluit zich aan bij de verwachting van Bouma. Hij voegt toe dat ook insecten die normaal na de winter uit eieren en poppen komen, zoals bepaalde vlinders en zweefvliegen, in moeilijkheden kunnen komen.

"We weten dat die eieren en poppen kunnen beschimmelen in zachte, natte winters, doordat ze eigenlijk op vorst zijn ingesteld", zegt hij. Die schimmelaanval overleven ze niet.

Dat er aankomende lente en zomer van bepaalde insecten minder zullen zijn, is niet direct een groot probleem, zegt Bouma. "De meeste insecten zijn over het algemeen redelijk in staat om een of twee slechte jaren te doorstaan."

Maar als de situatie zich blijft herhalen, dan kan dat volgens Bouma grote gevolgen hebben voor het aantal insecten. "Als jaar na jaar steeds meer wespenkoninginnen te vroeg doodgaan, zullen er uiteindelijk steeds minder wespen overblijven."

