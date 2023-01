Griepvirus verspreidt zich snel, maar omvang epidemie is nog 'matig'

Het griepvirus besmet steeds meer mensen in Nederland. Per 100.000 inwoners gingen er vorige week 103 naar de huisarts met griepachtige klachten, laat onderzoeksinstituut Nivel weten. Een week eerder waren dit nog 66 mensen per 100.000. De griepepidemie heeft volgens Nivel een "matige intensiteit".

Volgens het wekelijkse rapport van het Nivel was er afgelopen week "een opvallende toename bij ouderen van 65 jaar en ouder die met griepachtige klachten bij de huisarts kwamen". Het werkelijke aantal mensen met griep is onbekend. Dat aantal is steevast groter dan gemeld omdat veel mensen thuis uitzieken zonder dat de huisarts eraan te pas komt.

De huidige griepepidemie begon in december, voor Kerst. In bijna de helft van bij patiënten afgenomen monsters werd daadwerkelijk een influenzavirus aangetroffen. De overige patiënten droegen andere virussen bij zich.

Het Nivel spreekt van een griepepidemie "met matige intensiteit". Dat is zo als wekelijks tussen de 103 en 172 mensen per 100.000 Nederlanders met griepverschijnselen naar de huisarts gaan.

Er is sprake van een griepepidemie als twee weken lang 58 per 100.000 mensen bij de huisarts komen met griepachtige klachten. Van die mensen moet dan minstens 10 procent daadwerkelijk het griepvirus bij zich dragen.

Griep gaat meer rond dan tijdens vorige epidemie

Tijdens de coronapandemie ging de griep amper rond in Nederland. Door de coronamaatregelen kregen ook influenzavirussen weinig kans om zich te verspreiden.

Na het loslaten van de maatregelen brak in maart 2022 prompt weer een griepepidemie uit. Die kende geen grote pieken en was na dertien weken voorbij, wat een normale duur is.

De griep gaat nu meer rond dan tijdens die vorige epidemie en is daarmee op het hoogste niveau sinds de kortstondige griepgolf van 2020. Die was na een paar weken alweer voorbij, waarschijnlijk onder invloed van de coronamaatregelen die toen werden ingesteld.

