OM: 'Quincy Promes betaalde drugsbaron Piet W. vanwege gestolen cocaïne'

Quincy Promes zou drugshandelaar Piet W. een 'boete' van 250.000 euro hebben betaald vanwege een gestolen partij cocaïne van 400 kilo. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag naar voren gebracht in de rechtbank van Rotterdam.

Vanwege diezelfde gestolen partij cocaïne zouden ook twee mannen zijn geliquideerd in september 2019. Genciël Feller werd doodgeschoten op Curaçao en oud-profvoetballer Kelvin Maynard in Amsterdam.

De oud-speler van onder meer Ajax, die momenteel voor Spartak Moskou speelt, wordt al langer in verband gebracht met drugshandel. De politie vermoedt dat hij betrokken is geweest bij de smokkel van een partij cocaïne van ruim 4.000 kilo die in april 2020 in beslag werd genomen in Antwerpen.