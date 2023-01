Twee mannen opgepakt voor aanslag op huis van agent in Best in 2020

De politie heeft woensdag twee mannen opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op de woning van een politieagent in het Brabantse Best in december 2020.

Dat bevestigt de politie na berichtgeving van De Telegraaf. De opgepakte mannen zijn een 42-jarige inwoner uit Waalre en een 24-jarige man uit Best. De man uit Waalre is de vermoedelijke opdrachtgever. De man uit Best zou de uitvoerder zijn geweest.

Op 13 december 2020 gingen er explosieven af bij de woning en ontstond er brand. De vrouw en twee jonge kinderen van de politieman lagen op dat moment in de woning te slapen. De agent zelf was tijdens de explosie aan het werk.

Bij de aanslag raakte niemand gewond, maar volgens de politie had het veel ernstiger kunnen aflopen.

