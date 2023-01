Weerbericht: Stevige buien met onweer en windstoten na overwegend droge dag

Delen via E-mail

Woensdagochtend krijgt het oosten van het land te maken met enkele buien. In de rest van het land blijft het grotendeels droog en breekt soms de zon door. Het wordt 10 tot 11 graden.

Later wordt het bewolkt en in de avond en nacht trekken pittige buien over het land. Lokaal gaat dat gepaard met onweer en hagel. Het KNMI heeft vanwege het onstuimige weer code geel uitgegeven.