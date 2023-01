Politie zoekt vermeende drugsbaronnen en opdrachtgevers voor geweld

De politie zegt dat ze informatie heeft waaruit blijkt dat Mohammed K. en Fahd el K. de leiders zijn van een omvangrijke criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel. De twee mannen zijn direct op de Nationale Opsporingslijst geplaatst.

De verdenkingen tegen beide mannen zijn gebaseerd op basis van ontsleutelde berichten. De politie laat in het televisieprogramma Opsporing Verzocht weten dat de mannen vrij geruisloos zijn opgeklommen in het criminele milieu.

De mannen zouden samen met de onlangs aangehouden Mounir K. leiding geven aan een crimineel netwerk dat zich al jarenlang bezighoudt met de handel in cocaïne.

Ook zouden zij opdracht hebben gegeven voor geweldsklussen. Een van die opdrachten was het beschieten van een chalet in Tienhoven. Die opdracht zou zijn aangenomen door Jomairo D. Hij werd onlangs tot dertig jaar cel veroordeeld vanwege de beschieting in Tienhoven en de vergismoord op een Nijmeegse klusjesman in Beuningen.

Mannen stonden in direct contact met kartels

Ook de beschieting van een woning in Waalwijk in mei 2020 en schietincidenten in Tilburg in juni van datzelfde jaar kunnen volgens de politie aan de internationaal gezochte Mohammed K. (46) en El K. (38) gekoppeld worden.

Waar de twee mannen verblijven is niet duidelijk. De in Wageningen geboren El K. zat onlangs nog vast in Marokko en verblijft daar mogelijk nog steeds. De in de Marokkaanse stad Tetouan geboren K. heeft lange tijd in Amsterdam gewoond. Beiden zouden veel vastgoed in Dubai en Marokko bezitten.

De politie zegt dat de drie mannen in direct contact stonden met Zuid-Amerikaanse kartels en bepaalden wanneer een partij werd geïmporteerd, uit hoeveel kilo's die partijen bestonden en aan wie de drugs zouden worden doorverkocht. Hiermee zouden ze tientallen miljoenen euro's hebben verdiend.

Een van hen, Mounir K. (44), is dus al aangehouden. Hij werd in april 2022 op straat aangehouden in de Amsterdamse buurt Buitenveldert.

