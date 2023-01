Jongen (15) ontvoerd met busje, politie lost schoten bij aanhoudingen op A27

De politie heeft dinsdagochtend drie personen aangehouden in verband met de ontvoering van een vijftienjarige jongen in Amsterdam. Het drietal werd kort daarna aangehouden op de A27. De politie loste waarschuwingsschoten bij hun aanhouding. De jongen is ongedeerd.

Bij de politie kwam rond 8.40 uur een melding over de ontvoering binnen. Een vijftienjarige jongen werd door meerdere personen een busje in getrokken op de Tweede Jan Steenstraat in Amsterdam.

De politie wist het busje te traceren via onderzoek ter plaatse. Op de A27 bij Groenekan werd het voertuig gevonden en konden drie verdachten worden aangehouden.

Daarbij paste de politie de zogeheten 'uitpraatprocedure' toe. Dat betekent dat de politie de verdachten stapsgewijs opdrachten gaf om uit te stappen. Dit was nodig omdat ze mogelijk vuurwapens bij zich hadden. Omdat de verdachten niet luisterden, moest de politie waarschuwingsschoten gebruiken.

Uiteindelijk kon de vijftienjarige jongen ongedeerd uit het busje worden gehaald. De drie verdachten zijn een 36-jarige man uit Weesp, een 35-jarige man uit Amsterdam en een 29-jarige man uit Almere. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De recherche onderzoekt de zaak.

Als gevolg van de aanhouding was de A27 bij Bilthoven in de richting Utrecht dinsdagochtend enige tijd volledig afgesloten.

De politie omsingelt de bus om de verdachten aan te houden. Foto: Rijkswaterstaat

