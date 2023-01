Politie vraagt basisscholen te helpen bij herkenning slachtoffers kindermisbruik

Delen via E-mail

Basisscholen moeten gaan helpen bij het herkennen van slachtoffers van (online) kindermisbruik. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) kunnen docenten en schoolleiders via Schoolalert vragen of zij een slachtoffer herkennen.

Voor Schoolalert krijgen basisscholen tijdelijk toegang tot gegevens via een beveiligde omgeving van de politie. Het OM benadrukt dat er nooit kinderpornografisch materiaal zal worden getoond, maar bijvoorbeeld alleen het gezicht of de kleding van het slachtoffer. De methode moet de kans op identificatie van slachtoffers vergroten.

Op die manier kunnen kinderen eerder uit een misbruiksituatie gehaald worden. Dat is volgens minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) belangrijk, omdat seksueel kindermisbruik een "groot probleem" vormt "met ernstige persoonlijke gevolgen voor het slachtoffer en de omgeving".

Een voordeel van Schoolalert is volgens de politie dat het minder impact heeft op de slachtoffers dan normale opsporing. Daarbij verspreidt de politie informatie via televisie of andere media. Met Schoolalert kan de politie gerichter zoeken.