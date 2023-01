OM Limburg start strafrechtelijk onderzoek naar projectie racistische leuzen Venlo

Het Openbaar Ministerie Limburg opent een strafrechtelijk onderzoek naar racistische leuzen die op 28 december zijn geprojecteerd op het UWV-gebouw in Venlo. Dat laat een woordvoerder namens OM Limburg aan NU.nl weten.

"We vinden de teksten grenzen aan discriminatie", licht de woordvoerder toe. De projectie van de tekst 'White Lives Matter' is opgeëist door extreemrechtse groeperingen.

De racistische leuzen in Limburg waren te zien op het UWV-gebouw aan de Prinsessesingel in Venlo. Het OM Limburg vermoedt dat er een verband is met de geprojecteerde teksten die een paar dagen later in Rotterdam te zien waren.