Weerbericht: Dag begint droog, later op de dag meer bewolking en regen

De dag begint droog en in het noorden en oosten van ons land schijnt nog eventjes de zon. Maar vanuit zuidwesten zal de bewolking snel weer toenemen. Die wolken zorgen in de middag en in het begin van de avond voor regenbuien.

De middagtemperatuur ligt rond de 6 graden. Later op de avond neemt de regen af en wordt het op veel plekken droog. Ook krijgen we te maken met zachtere lucht waardoor de temperatuur stijgt naar zo'n 8 tot 9 graden.

Komende nacht valt overal weer enige tijd regen. Morgen is eerst het oosten aan de beurt. Later op de dag krijgt de rest van het land te maken met wisselende bewolking en wat lokale buien. Het wordt dan ongeveer 10 graden.

Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Meld je aan Blijf met meldingen op de hoogte

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.

Aanbevolen artikelen