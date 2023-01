Aantal koperdiefstallen op het spoor vorig jaar drastisch afgenomen

Delen via E-mail

Het aantal koperdiefstallen op het spoor blijft dalen. ProRail registreerde vorig jaar 12 gevallen, terwijl dat er 32 waren in 2021 en 62 in het jaar daarvoor.

De daling komt voor een deel door maatregelen die de spoorbeheerder genomen heeft, vertelt een woordvoerder van ProRail. Zo zijn er op plekken waar diefstal veel voorkomt hekken geplaatst en is er cameratoezicht. "We hebben het steeds sneller in de gaten."