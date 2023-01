Tweede dode reuzenhaai in een maand tijd gevonden in Zeeland

Langs de Westerschelde in Zeeland is maandag een dode reuzenhaai gevonden. Het dier is in staat van ontbinding. Het is de tweede haai die daar in een maand tijd is aangetroffen.

De reuzenhaai lag tussen de begroeiing aan de oever bij de Schor van Baarland, meldt Omroep Zeeland. Het dier is ongeveer 3 meter lang, maar volgens Wereld Natuur Fonds kunnen deze haaien wel 10 meter lang worden en zo'n 7.000 kilo wegen.

De haai is al een tijdje dood. Hij is in staat van ontbinding, maar je kunt zijn ruggengraat nog zien. Het is niet duidelijk hoelang het dier al langs de waterkant ligt. Omdat het dier helemaal week is, is het niet mogelijk om de haai te verplaatsen.

De vondst komt onverwachts, zegt Stichting ReddingsTeam Zeedieren. In december vorig jaar spoelde bij het Zeeuwse Domburg ook al een reuzenhaai aan.

Het is onduidelijk waarom de dieren aan deze kant van de Noordzee waren. Normaal gesproken zwemmen ze aan de Britse kant van de zee. Mogelijk komt het door de veranderde stroming.

