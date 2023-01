Weerbericht: Bewolking en buien tot laat in de avond

Maandagochtend is het zwaarbewolkt en komen in het kustgebied de eerste buien opzetten. Zo blijft het tot laat in de avond.

Boven land staat een matige wind met kracht 4. Aan zee is de wind krachtig met kracht 6. Het wordt 8 of 9 graden.

Dinsdagochtend knapt het weer op. Dan is er ruimte voor zon en is het op de meeste plaatsen droog.

