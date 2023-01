Twee gewonden door brand in zorginstelling Den Helder

In een zorginstelling in Den Helder heeft zondagavond korte tijd brand gewoed. Twee bewoners raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brand in het complex aan de Willem Barentszstraat in de Noord-Hollandse plaats werd om 20.42 uur gemeld en de brandweer had die korte tijd later onder controle. "In een woning zijn gordijnen in brand gevlogen. Dat zorgde voor een flinke rookontwikkeling, waardoor een deel van de bewoners naar buiten is gegaan. Inmiddels is een deel daarvan alweer terug."