Bouwer stikstofinstallatie Groningen beëindigt contract met onderaannemer

Het bedrijf Air Products, dat verantwoordelijk is voor de bouw van de stikstoffabriek bij Zuidbroek, heeft het contract met onderaannemer Ballast Nedam zaterdag per direct opgezegd. Ballast Nedam zou zich niet aan de afspraken hebben gehouden.

Het is niet duidelijk welke afspraken geschonden zouden zijn. Wel zorgden personeelstekorten en een conflict tussen aannemers al meerdere keren voor vertraging bij de oplevering. Gasunie is de opdrachtgever van het project.

Gasunie houdt een vinger aan de pols. "We blijven erop toezien dat Air Products op korte termijn met een geschikt nieuw plan komt om de laatste werkzaamheden op locatie goed af te ronden", klinkt het in een verklaring.

De stikstofinstallatie in Zuidbroek is voor 97 procent voltooid. Het project werd in 2018 door Gasunie uitbesteed aan Air Products. Het Amerikaanse bedrijf heeft vervolgens Ballast Nedam aangetrokken als onderaannemer.