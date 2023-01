Weekweerbericht: Zachte en wisselvallige week met veel regen

Ook komende week lijkt echt winterweer verder weg dan ooit. De tweede week van het haar is het opnieuw zacht en wisselvallig weer. De temperatuur ligt in de middag tussen 8 en 10 graden. In de nachten blijft het vrijwel altijd ruim boven 5 graden.

Maandag krijgen we te maken met tal van buien die over het land trekken. Tussen de buien door komt de zon er soms ook door.

Dinsdag wordt de natste dag van de week. Een actieve storing gaat in de loop van de dag voor langdurige regen zorgen. Tegelijk met de storing komt er zachte lucht het land in. Daardoor lopen de temperaturen pas laat in de avond en nacht naar woensdag op. Het kan dan lokaal 11 of 12 graden worden.

De rest van de week blijven we wisselvallig weer houden. Dat kunnen losse buien zijn, maar ook langdurende regen. 25 tot 40 mm hemelwater zal geen uitzondering zijn.

Woensdag kan de beste dag van de week worden. Als we overdag precies tussen twee storingen in zitten kan het weerbeeld best wel eens meevallen.

De wind is stevig en komt uit het zuidwesten. In het binnenland zal de wind rond 4 Bft liggen. In de open gebieden is de wind vrij krachtig of zelfs krachtig, 5 tot 6 Bft.

