Man (20) gearresteerd na nieuwe explosie bij woning in Nootdorp

De politie heeft zondag een twintigjarige man opgepakt wegens betrokkenheid bij een explosie in een woning in het Zuid-Hollandse Nootdorp. Daarbij raakte niemand gewond. De woning raakte wel beschadigd, meldt de politie.

Het gaat om een man uit Capelle aan den IJssel. De verdachte zou na de explosie bij de woning zijn weggereden, maar kon op de snelweg worden aangehouden. Zijn auto is in beslag genomen.

In Nootdorp vond op 6 december ook al een explosie plaats. Daarbij raakten twee huizen en een auto in de President Kennedystraat beschadigd.

Volgens de politie ging het toen om een vergissing en was de explosie bedoeld voor een andere woning. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekend.