Explosie bij woning in Rivierenbuurt Amsterdam-Zuid

In Amsterdam-Zuid is zaterdagavond een explosief afgegaan voor de portiekdeur van een woning in de Rivierenbuurt. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van NH Nieuws . Er is niemand gewond geraakt.

Op foto's is te zien dat de portiekdeur van het gebouw eruit ligt. Volgens NH Nieuws gaat de politie ervan uit dat iemand het explosief met opzet heeft laten afgaan. Er is nog geen verdachte aangehouden en de politie is op zoek naar getuigen.

Rond 21.45 uur kreeg de politie een melding binnen van de explosie aan de Oude-IJselstraat. Naast schade aan de deur, ontstond er door de explosie ook brand. Die was snel geblust, meldt de politiewoordvoerder.

De toedracht van de explosie is nog niet bekend. Volgens NH Nieuws vond er in 2016 ook al een explosie plaats in de straat. Toen werd er een handgranaat naar een woning gegooid. Een maand later was dezelfde woning doelwit van een schietpartij.

