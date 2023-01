Man verdacht van opzettelijk inrijden op bestuurder brommobiel in Den Bosch

Delen via E-mail

De politie heeft zaterdag een man opgepakt omdat hij donderdag in Den Bosch opzettelijk zou zijn ingereden op de bestuurder van een brommobiel. Het incident veroorzaakte een verkeersruzie, waarbij twee omstanders uiteindelijk nog probeerden in te rijden op toegesnelde agenten. Die zagen zich genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen.

De verdachte is een 41-jarige man uit Den Bosch. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Donderdag werden ook al drie personen aangehouden, van wie er nog één vastzit.

Het ging die dag mis op De Bossche Pad in Den Bosch. Agenten waren afgekomen op een melding over een verkeersruzie na een aanrijding tussen een personenauto en een brommobiel. Dat laatstgenoemde voertuig was op zijn kant terechtgekomen.