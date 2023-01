Vertrouwenspersonen krijgen meer meldingen over grensoverschrijdend gedrag

Na de verhalen over vermeend misbruik bij The voice of Holland zijn er meer meldingen over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnengekomen bij vertrouwenspersonen. Meer dan de helft van hen zag vorig jaar een toename van het aantal meldingen.

Dat blijkt uit een interne peiling van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV), die op verzoek van het AD is uitgevoerd onder 173 vertrouwenspersonen.

Twee derde van de meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt ingediend door medewerkers. In iets minder dan de helft van de gevallen vertoonde een leidinggevende ongewenst gedrag. In een kwart van de gevallen deed een collega dit. De meeste klachten gingen over intimidatie (ruim 56 procent) en seksuele intimidatie (11 procent).

89 procent van de LVV-leden die de peiling invulden zei dat er in het afgelopen jaar meer bewustzijn van grensoverschrijdend gedrag is gekomen op de werkvloer. Mensen worden bijvoorbeeld eerder aangesproken op hun gedrag. Volgens sommige respondenten wordt er ook minder gezoend en geknuffeld op de werkvloer, bij bijvoorbeeld verjaardagen en kerst- en nieuwjaarsborrels. Medewerkers durven ook geen 'foute grappen' meer te maken.

Vorig jaar januari werd vermeend misbruik achter de schermen bij The voice of Holland naar buiten gebracht door het programma BOOS. Na bijna een jaar wachten de vermeende slachtoffers nog altijd op de uitkomst van verschillende onderzoeken van het OM. De beschuldigingen van zedendelicten richtten zich op onder anderen rapper Ali B, zanger Marco Borsato en orkestleider Jeroen Rietbergen.

