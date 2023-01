Flevoland wilde met Schiphol in gesprek over uitkopen boeren, maar dat mag niet

Delen via E-mail

De provincie Flevoland heeft de Schiphol Group benaderd met vragen over de uitkoop van boeren, meldt de NOS zaterdag op basis van overheidsstukken. Juristen bekritiseren de handelswijze van Flevoland, omdat de provincie op die manier mogelijk illegaal de prijs wilde drukken.

Flevoland wilde onder meer weten met welke boeren Schiphol wilde onderhandelen. Dat is voor de provincie handig om te weten, omdat die dan eventueel andere boeren kan uitkopen zonder dat er een biedingsstrijd ontstaat.

Zowel Schiphol als Flevoland zit namelijk met de stikstofmaatregelen in de maag. De uitstoot van stikstof moet eerst naar beneden voordat er weer verder gebouwd kan worden. Schiphol wil in Flevoland graag verder met Lelystad Airport, terwijl de provincie stikstofruimte nodig heeft voor allerlei andere projecten. Daardoor kan het voorkomen dat beide partijen dezelfde boer willen uitkopen. En dat kan de prijs opdrijven.

Door afspraken te maken over wie met welke boer onderhandelt, kunnen de partijen de prijs drukken. "Dat lijkt handig, maar het mag niet", zegt een jurist in gesprek met de NOS. "Het is verboden onder het mededingingsrecht. Daar moeten ondernemers, maar ook overheden zich aan houden."