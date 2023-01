Goed nieuws: Geen neushoorns gestroopt in Assam | Veel sneeuw in Alpenlanden

Door het slechte nieuws dat meestal NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom zetten we op zaterdag wat positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: voor het eerst in 45 jaar zijn er geen neushoorns gestroopt in de Indiase deelstaat Assam, goed nieuws voor wintersporters (want er gaat sneeuw vallen), en gele onderbroeken, ui droppen en meer opvallende nieuwjaarstradities.

Voor het eerst in 45 jaar geen neushoorns gestroopt in Indiase deelstaat Assam

Goed nieuws vanuit India. In 2022 is er namelijk in de Indiase deelstaat Assam geen enkele gestroopte neushoorn geregistreerd. Dat was sinds 1977 niet meer voorgekomen in de noordoostelijke regio, die bekendstaat om haar uitgestrekte natuurparken.

Goed nieuws voor wintersporters: vanaf zondag veel sneeuw in Alpenlanden

Wintersportliefhebbers kunnen opgelucht ademhalen: het gaat weer sneeuwen in de skigebieden. Volgens Weeronline zorgt een neerslaggebied zondag voor een flink pak sneeuw.

Europa kende een warme start van het nieuwe jaar. De pistes zijn dan ook bijna helemaal ontdaan van sneeuw. Dat betekent dringen op de smalle witte stroken voor alle skiërs en snowboarders. Als de voorspelling uitkomt gaat daar morgen verandering in komen.

De eigenaar van een afhaalrestaurant in Edinburgh wil alle inwoners van de Schotse hoofdstad in januari een gratis pizza geven. Op die manier wil Marc Wilkinson mensen helpen die worstelen met de kostencrisis, zegt hij tegen de BBC. Wilkinson zal de pizza's weggeven aan mensen die in januari langs zijn winkel komen, behalve tussen 17.30 en 20.30 uur. Hij hoopt dat mensen die een pizza komen halen, iets goeds voor een ander zullen doen.





Gele onderbroeken, ui droppen en meer opvallende nieuwjaarstradities. Vuurwerk, bubbels, oliebollen en een nieuwjaarsduik kennen we, maar er zijn ook andere tradities. Zo luiden ze elders het nieuwe jaar in.





Vuurwerk, bubbels, oliebollen en een nieuwjaarsduik kennen we, maar er zijn ook andere tradities. Zo luiden ze elders het nieuwe jaar in. Britse natuurbeschermers juichen de terugkeer van de grote trap in Engeland toe. De Britse populatie van de zwaarste vliegende vogel in Europa was door de jacht uitgeroeid. Maar er is goed nieuws, want de grote trap is terug in Engeland.

