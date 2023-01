Zeven mensen aangehouden na 'bezetting' restaurant vanwege foie gras

Zeven actievoerders zijn vrijdagavond aangehouden bij de bezetting van een restaurant in de binnenstad van Utrecht. De groep voerde actie bij een zaak aan de Lijnmarkt omdat er foie gras op het menu staat.

Foie gras is de vervette lever van eenden of ganzen. De dieren worden door middel van een trechter of buis in korte tijd vetgemest. In Nederland wordt dat gezien als dierenleed en is het verboden.