120 mensen raakten bij jaarwisseling gewond aan ogen, zeven ogen verwijderd

Minstens 120 mensen zijn bij de jaarwisseling gewond geraakt aan hun ogen. Elf van hen raakten blind aan een oog, en zeven ogen waren zo erg beschadigd dat ze verwijderd moesten worden.

Dit meldt het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Het aantal patiënten is geteld op basis van voorlopige cijfers over de laatste week van 2022 en de eerste week van 2023. Onder de mensen die oogletsel hebben opgelopen, zijn twee kinderen van zeven jaar oud, een van acht en een van negen. Twee kinderen, van elf en veertien jaar oud, hebben bij de jaarwisseling een oog verloren.

Het NOG wil dat de overheid vuurwerk verbiedt. Vanwege het coronavirus was het bij de vorige jaarwisseling verboden om vuurwerk af te steken, en toen waren er minder slachtoffers dan nu. "De meeste letsels worden veroorzaakt door siervuurwerk. Dat is niet verboden, want het is zogenaamd veilig, maar dat is het niet", zegt een woordvoerder.