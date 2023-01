Weekendweerbericht: Overdag prima perioden met zon en zachte temperaturen

Komend weekend zijn de temperaturen opnieuw erg zacht voor de tijd van het jaar. Vooral in de ochtenden is het zonnig, meldt Weerplaza

Vrijdagavond klaart het vooral in het noorden en midden van het land op. Op die plekken kan het afkoelen tot 6 graden Celsius. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In die gebieden wordt het niet kouder dan 10 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag wisselen droge momenten en perioden met motregen elkaar af.

Zaterdagochtend is het droog. De zon schijnt op veel plekken. In de namiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het gaat dan regenen. Met 10 tot 12 graden is het warm voor de tijd van het jaar. De wind komt met kracht 4 uit het zuiden.

Zondag begint droog. Wolken en zon wisselen elkaar af. In de loop van de middag krijgt de bewolking de overhand. Vanuit het zuidwesten trekt een gebied met regen over ons land. Zondagavond regent het dan op veel plekken. Daarbij kan het soms flink plenzen. Het wordt zo'n 10 graden. De zuidenwind is matig tot krachtig aan zee.

Na het weekend gaan de temperaturen iets omlaag. Maar met 7 tot 9 graden is het volgens Weerplaza nog steeds zachter dan normaal deze tijd van het jaar.

