Spoedeisende hulp moet vaker dicht vanwege griepgolf en personeelstekort

Vanwege de griepepidemie in Nederland moeten spoedeisende hulpposten (SEH) van ziekenhuizen de laatste weken vaker dan gewoonlijk de deuren sluiten.

Normaal gezien ligt iemand die op de spoedeisende hulp terechtkomt daar gemiddeld twee à drie uur. Als iemand te ziek is om weer naar huis te mogen, moet hij of zij worden opgenomen in het ziekenhuis. Maar dat lukte de afgelopen weken dus vaak niet, vertelt David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA).

Ambulances moeten dan doorrijden naar een volgend ziekenhuis of huisartsen moeten in het uiterste geval zelf langer spoedeisende zorg verlenen. "Terwijl zij het eigenlijk ook al veel te druk hebben."



De druk op de acute zorg is onder meer door oplopende personeelstekorten de laatste jaren al steeds hoger geworden, zegt Baden. Een snelle oplossing is er niet. "Als de dijk continu breekt, moet je kijken welke zorg wel en niet geleverd kan worden."