Verdachte Konrad W. zou wapens hebben geleverd voor moord Peter R. de Vries

Konrad W. wordt ervan verdacht dat hij de wapens heeft geleverd die gebruikt zijn bij de moord op Peter R. de Vries in juli 2021. De man werd onlangs overgeleverd vanuit Polen en verscheen vrijdag voor het eerst in de rechtbank van Amsterdam.

Op de wapens is het DNA van W. aangetroffen, net als in een Renault Kadjar. Deze auto is gebruikt door de vermeende uitvoerders van de moord, Delano G. en Kamil E.

De Vries overleed uiteindelijk op 15 juli 2021 aan zijn verwondingen. In de rechtszaak over zijn moord zou eigenlijk vorig jaar juli uitspraak worden gedaan, maar omdat het Openbaar Ministerie (OM) een nieuwe getuige presenteerde, werd de uitspraak uitgesteld.

Het gevolg daarvan was dat een van de rechters vervangen moest worden omdat die emigratieplannen had. Volgens de wet moet de zaak dan opnieuw worden gedaan. Dit heeft nog geen directe gevolgen. De rechter liet weten dat pas later een beslissing wordt genomen over de vraag of er zaken opnieuw moeten worden gedaan.